Far Cry 7 potrebbe consentire di giocare in terza persona, stando a un annuncio lavorativo

È abbastanza noto che Ubisoft stia lavorando a un nuovo capitolo della serie Far Cry , di cui si conosce già il potenziale periodo d'uscita: autunno 2025. Per adesso del progetto non si sa molto, ma una nuova voce di corridoio, basata su una fonte attendibilissima, ha svelato un dettaglio davvero interessate: Far Cry 7 potrebbe dare l'opzione di giocare in terza persona .

Una fonte attendibile

Qual è questa fonte? Un annuncio lavorativo di Ubisoft stessa per un animatore senior, in cui possiamo leggere: "Dovrai creare i sistemi delle animazioni per il giocatore con visuale in prima persona, così come la replica delle animazioni equivalenti (terza persona)." L'annuncio parla anche di motion capture per le animazioni.

La serie Far Cry ha bisogno di una svecchiata

Come ricorderete, tutti i Far Cry precedenti sono stati degli sparatutto in prima persona puri, a partire dal primo capitolo sviluppato da Crytek. In Far Cry 6, comunque, c'erano dei rari momenti in terza persona durante le sequenze animate d'intermezzo e durante alcuni frangenti molto specifici.

La possibilità di giocare completamente in terza persona sarebbe una novità davvero grossa per la serie, quindi, e andrebbe a soddisfare una fetta consistente di fan, che da tempo la chiedevano. Del resto proprio la serie Far Cry è una delle più criticate per mancanza di innovazioni, capitolo dopo capitolo, quindi Ubisoft deve fare sicuramente qualcosa per non replicare di nuovo le stesse identiche formule.

Naturalmente l'ultima parola spetta a Ubisoft, che non ha ancora annunciato niente in merito. Nemmeno il gioco, in realtà, che non era presente nell'ultimo Ubisoft Forward, nonostante le voci che lo riguardano ne abbiano già svelato alcuni dettagli.