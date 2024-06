Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition ha una data d'uscita ed è vicinissima

Ubisoft ha annunciato la data d'uscita di Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, ed è più vicina di quanto si pensi. Uscirà il 25 giugno 2024 per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ossia, aveva annunciato, perché poi ha cancellato il post su X con l'annuncio. Comunque sia, ormai la frittata è fatta, come si suol dire.

Come saprete, la storia di Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition racconterà di nuovo le gesta di Jade, una reporter avventurosa che vive nel mondo di Hillys, che vuole scoprire cosa si nasconde dietro gli attacchi dei DoZ. Insieme a lei ci saranno i personaggi più amati dai fan, come suo zio adottivo Pey'j e il valoroso Double H.