Minecraft sta per arrivare su PS5: mostrata la prima immagine

Minecraft sta finalmente per arrivare in versione nativa su PS5, di cui è stata mostrata la prima immagine ufficiale da Mojang.

Dopo anni di attesa, di voci e di speculazioni, pare che sia finalmente in arrivo la versione PS5 di Minecraft, di cui Mojang ha mostrato la prima immagine ufficiale e ha confermato l'esistenza, spiegando anche come accedervi in anticipo. Stiamo parlando di una versione nativa del gioco. Finora i possessori di PS5 si erano dovuti accontentare di giocare in retrocompatibilità con la versione PS4.

E la versione Xbox Series X/S? Le buone notizie non finiscono qui, perché chi possiede la versione PS4 può accedere all'anteprima della versione PS5 per aiutare a testarla prima del lancio. Vediamo ora la prima immagine, che mostra un paesaggio tipico del cubettosissimo gioco. La prima immagine della versione PS5 di Minecraft con montagne e un fiume Detto questo, è stato specificato che la versione PS5 non avrà caratteristiche speciali o esclusive. Sarà quindi in linea con le altre, come da filosofia di Mojang per tutte le versioni del gioco. Ovviamente sfrutterà l'hardware più potente. Paradossalmente pare che la versione PS5 potrebbe uscire prima di quella Xbox Series X/S, se non ci sarà un lancio contemporaneo. Sì, nonostante Mojang sia ormai da anni un Xbox Game Studios, la console ammiraglia di Microsoft non ha ancora una versione nativa del gioco, anche se riesce a far girare la versione Xbox One in 4K e 60FPS senza grossi problemi, consentendo pure di aumentare la distanza di render. Per chi se lo stesse chiedendo, la versione PS5 di Minecraft non ha ancora una data d'uscita ufficiale (dipenderà dall'andamento della fase test). Inoltre è stato spiegato che sarà giocabile in cross play solo con la versione PS4, almeno durante il test. Infine, la versione di test non ha accesso al negozio di gioco, quindi dovete aspettare per mod e add-on come quello di Tetris.

