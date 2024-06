Tutti gli annunci di Limited Run Games, tra Fear Effect, Beyond Good & Evil e GEX!

L'editore Limited Run Games , specializzato in pregiate edizioni fisiche di giochi di nicchia o rimasterizzati, ha tenuto un evento di presentazione che si è rivelato più interessante del previsto, tra rimasterizzazioni di classici come Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition e Tomba 2! e giochi completamente nuovi, appartenenti a serie di culto. Vediamoli tutti.

Tutti gli annunci

Cominciamo dalla raccolta che non ti aspetti: la Fighting Force Collection, in arrivo su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC. Comprenderà Fighting Force 1 e 2 ed è una serie di picchiaduro a scorrimento (il secondo molto più action) che potrebbe avere ancora qualche fan la fuori.

Proseguiamo con Snow Bros. Wonderland, un nuovo capitolo della serie Snow Bros. decisamente originale per la serie, trattandosi di un action isometrico (gli originali erano dei platform a schermata fissa). Uscirà nel 2024 su PS5, PS4 e Nintendo Switch.

È quindi la volta di un'altra sorpresa, Gimmick! 2, seguito di un titolo di culto di Sunsoft per NES da poco attualizzato, che possiamo considerare il soulslike dei platform 2D degli anni '90. Si scherza, ma non troppo. Sarà pubblicato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC nel corso del 2024. Vediamo il trailer di annuncio.

Passiamo a Fear Effect, edizione rimasterizzata di un classico per la prima PlayStation risalente al 2000, in uscita su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch nel 2025. Anche in questo caso abbiamo il filmato.

Uno degli annunci più rilevanti della serata è stato senza dubbio quello di Tomba! 2, classico della prima PlayStation amatissimo dal pubblico, di cui sta per essere pubblicata la versione rimasterizzata del primo capitolo. Uscirà su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, come ci svela anche il filmato di presentazione.

Altro annuncio atteso è stato quello di Bubsy in: The Purrfect Collection, realizzato in collaborazione con Atari. Si tratta di una serie di platform che gode ancora di una certa popolarità, almeno tra un ristretto gruppo di appassionati. Uscirà nel 2025 su PC, Nintendo Switch, PS4 e PS5.

L'annuncio più rilevante della serata è stato senza dubbio quello dell'imminente lancio di Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, realizzato in collaborazione con Ubisoft. Uscirà il 25 giugno su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ed è stato mostrato con un ricchissimo trailer.

Ma non finisce qui, perché Limited Run Games ha pubblicato anche dei trailer per progetti già annunciati come Rugrats: Adventures in Gameland e GEX Trilogy.

Trailer anche per alcuni indie pubblicati dall'editore, come l'originale horror in FMV Ghosts, l'action DoubleShake e il plaform Renaine.

Infine, ci stavamo quasi dimenticando che è stata annunciata la data d'uscita di Tomba! Special Edition: il 1° agosto 2024, ossia tra poco più di un mese.

Insomma, le novità sono state davvero tantissime.