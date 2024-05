Beyond Good & Evil 2 è ancora in sviluppo, ma è una situazione 'molto complicata'

Varie novità sono emerse di recente da parte di Ubisoft, ma permane il silenzio assoluto su Beyond Good and Evil 2, progetto estremamente ambizioso che vene presentato anni fa e sembra sia ancora in sviluppo in base a recenti indiscrezioni, ma in una situazione "molto complicata".

Il noto giornalista/insider Tom Henderson è tornato a parlare del titolo in questione, riferendo che è ancora in sviluppo ma anche che si trova al centro di una situazione "molto complicata", che rende incerto il suo possibile completamento e arrivo sul mercato, almeno per il momento.

Non viene praticamente aggiunto altro, dunque quello che possiamo fare sono semplicemente supposizioni, ma è chiaro che il progetto si trovi in una condizione difficile, vista la durata dello sviluppo e i tanti cambiamenti emersi.