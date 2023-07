Beyond Good & Evil 2, morto il direttore creativo Emil Morel a soli 40 anni

Triste notizia quella della morte di Emile Morel, direttore creativo di Beyond Good & Evil 2, che aveva preso il ruolo da meno di un anno, dopo aver lavorato per un lungo periodo come game designer dentro Ubisoft.

Morel aveva 40 anni e a riportare della sua morte, la cui causa non è stata svelata, sono stati alcuni suoi colleghi su LinkedIn, come Greg Hermittant di Ubisoft Montpellier, che ha scritto: "Riposa in pace, caro Emile Morel. Sei stato un collega grande e gentile negli anni passati insieme dentro Ubisoft. Sono grato di aver potuto lavorare con te su così tanti progetti. Anche nei momenti più difficili, sei sempre rimasto la persona premurosa che eri, con la tua mente bellissima e positiva."

Anche M. Gabrielle Shrager, narrative director di Beyond Good & Evil 2, ha condiviso un ricordo di Morel, con cui ha lavorato lungamente: "È stato un collega apprezzatissimo per più di un decennio dentro Ubisoft Montpellier. Abbiamo riso e pianto insieme nei momenti belli e brutti, e abbiamo lanciato numerosi grandi giochi insieme. Emile era estremamente orgoglioso di Beyond Good and Evil 2, degli Space Monkeys e dei suoi compagni di squadra. Ci mancherà molto."