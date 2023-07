Naraka: Bladepoint diventa free-to-play con l'arrivo su PS5

La svolta free-to-play

Naraka: Bladepoint diventa free-to-play

Lo studio di sviluppo 24 Entertainment ha deciso quindi di garantire a tutti i giocatori l'accesso gratuito al gioco, per puntare sulle microtransazioni. Considerando che solo su Steam Naraka: Bladepoint ha venduto molti milioni di copie, si tratta di una svolta importante, per un cambio di business netto.

Comunque sia, i giocatori PS5 che entreranno nel gioco, attualmente aggiungibile alla lista dei desideri, riceveranno una skin per la Katana, una Ryuzan·Frost Reflection e due Immortal Treasure. Gli abbonati a PlayStation Plus riceveranno inoltre cinque tesori addizionali e un copricapo esclusivo.

Prima di lasciarvi vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Naraka: Bladepoint. Quindi vi ricordiamo che il gioco è disponibile per PC (su Steam ed Epic Games Store), Xbox Series X e S e Xbox One. La versione per la console di vecchia generazione di Microsoft è stata pubblicato il 22 dicembre 2022.