Final Fantasy 16: patch 1.03 disponibile, consente di modificare il motion blur e la telecamera

Aggiunti inoltre tre layout per il controller, in modo da provare a soddisfare le richieste di chi voleva averne altri oltre a quelli inclusi nella versione base.

Square Enix ha pubblicato la patch 1.03 di Final Fantasy 16 per PS5, che tra le altre cose consente di modificare il motion blur , o sfocatura di movimento in italiano, così da poterne ridurre o aumentare l'intensità, e dà maggiore controllo sulla telecamera di gioco.

I contenuti della patch

Leggiamo la nota di rilascio ufficiale della patch 1.03:

Aggiunge le voci seguenti al menu Sistema del menu principale:

Intensità Sfocatura di Movimento

Permette al giocatore di regolare l'intensità dell'effetto di sfocatura di movimento quando il personaggio o la telecamera sono in movimento. L'impostazione predefinita è il valore massimo di 5. Questo può essere ridotto per diminuire l'intensità dell'effetto di sfocatura di movimento, oppure impostato a 0 per disattivarlo completamente.

Segui Giocatore (Movimento)

Segui Giocatore (Attacco)

Disattivando queste impostazioni, la telecamera non seguirà automaticamente il giocatore durante il movimento e le fasi di attacco, rispettivamente.

Cambiata l'impostazione massima degli elementi Sensibilità Telecamera (Orizzontale) e Sensibilità Telecamera (Verticale) da 10 a 20.

Aggiunge tre nuovi layout per il controller: tipo D, E e F.

Corregge un problema che influiva sulla stabilità di alcuni menu.

Corregge alcuni problemi di testo.

Aggiunge l'hashtag #FF16 quando si condividono screenshot o clip video su Twitter o YouTube.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Final Fantasy 16 è disponibile per PS5.