Offerte Amazon: preorder Pokémon Scalatto + Violetto con uno sconto di 20€

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di eseguire il preorder di un bundle che include Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Lo sconto è di 19.99€, ovvero del 16%. Il prezzo del pacchetto sarebbe 119.98€. Acquistando i due giochi assieme si risparmiano 19.99€. Si tratta di un ottimo modo per comprare il gioco insieme a una seconda persona: in questo modo si risparmiano 10€ a testa sul preorder.

Se preferite eseguire il preorder delle edizioni singole, potete ovviamente farlo. Inoltre, Pokémon Scarlatto e Violetto saranno pubblicati anche con bundle speciale con una Steelbook. Pokémon Scarlatto e Violetto proporranno molte novità per la saga principale, come un vero e proprio open world liberamente esplorabile, l'esplorazione multigiocatore libera e Pokémon/veicolo per volare, nuotare e correre in giro per la mappa. Ci sarà anche una nuova trasformazione, la Teracristal, e varie altre novità.

Pokémon Scarlatto e Violetto

