Zelda: Tears of the Kingdom, la doppiatrice di Zelda si è ispirata a Daenerys di Il Trono di Spade

In una recente intervista con la testata Axios, l'attrice che ha prestato la voce alla Zelda di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Patricia Summersett, ha dichiarato di essersi ispirata soprattutto a Daenerys Targaryen di Il Trono di Spade per la sua interpretazione, il personaggio interpretato da Emilia Clarke.

In realtà le fonti d'ispirazione sono state più di una, visto che nel personaggio è finita anche un po' della Hermione Granger della serie Harry Potter, interpretata da Emma Watson, e della Mia Farrow di The Last Unicorn.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha segnato la terza volta di Patricia Summersett nel ruolo di Zelda, dopo The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Hyrule Warriors: L'era della calamità. Nonostante sia ormai parte della serie Zelda da qualche tempo, la Summersett ha notato come non abbia mai incontrato il produttore Eiji Aonuma.

Inoltre pare che abbia saputo di Tears of the Kingdom insieme al resto del mondo, ossia quando Nintendo ha mostrato il primo teaser nel 2019. Per lei è normale che sia così, visto che gli studi di sviluppo devono avere una certa quantità di gioco pronto prima di scritturare i doppiatori.

Per il resto vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile per Nintendo Switch. Per saperne di più, leggete la nostra recensione.