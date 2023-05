Demon's Souls e Ghost of Tsushima: data di uscita delle versioni PC forse svelata da un leak

Forse le date di uscita delle versioni PC di Demon Souls Remake e Ghost of Tsushima - Director's Cut sono state svelate in anticipo grazie a una presunta immagine promozionale che è apparsa in rete queste ore e che mai come in questo caso vi suggeriamo di prendere con le pinze.

L'immagine in questione è stata segnalata sia dal portale Twisted Voxel che da l'utente HazzadorGamin, e riporta il 29 luglio come giorno di debutto di Demon's Souls Remake su Steam ed Epic Games Store, mentre quello di Ghost of Tsushima sarebbe fissato per l'11 ottobre.

Nel caso di Demon's Souls Remake la data coinciderebbe con le informazioni condivise dal noto leaker The Snitch, secondo cui un porting tripla A per PC di un'esclusiva PlayStation verrà pubblicato nel mese di luglio. Inoltre, ricordiamo che entrambi i giochi erano nell'elenco di titoli del leak di NVIDIA, molti dei quali sono effettivamente arrivati su PC.

Detto questo non ci stupiremmo se l'immagine si rivelasse un falso. In fondo potrebbe benissimo crearla chiunque abbia un minimo di dimestichezza con programmi di editing come Photoshop facendo leva proprio sull'ultima soffiata di The Snitch, ritenuto da molti una fonte affidabile, per rafforzare la credibilità del tutto. Insomma è bene rimanere in attesa di conferme o smentite ufficiali da parte di Sony PlayStation.