Half-Life 2: Remastered Collection in fase di test su Steam, stando ai database

Half-Life 2: Remastered Collection è comparso alcune settimane fa nel database di Steam, e a quanto pare l'applicazione è tornata in attività per le fasi di test che tradizionalmente accompagnano il gioco prima del lancio.

Non si tratta di un progetto avvolto dal mistero, in realtà: è di due anni fa l'annuncio che un modder è al lavoro sulla Remastered Collection di Half-Life 2 con l'approvazione di Valve, e a quanto pare il pacchetto è quasi pronto. Ci sarà un annuncio ufficiale a breve?

Certo, la gestione di una proprietà intellettuale celebre come Half-Life da parte di Valve lascia perplessi, e in attesa dell'arrivo di Alyx su PlayStation VR2, che molti addetti ai lavori danno praticamente per scontato, il publisher non si sta impegnando granché per tenere in vita il franchise.

Se necessitate di un ripasso della storia di Half-Life, date un'occhiata al nostro speciale, nella speranza che qualcosa dietro le quinte si sblocchi per un eventuale ritorno di Gordon Freeman.