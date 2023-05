Star Trek: Resurgence, voti discreti dalla stampa internazionale

Star Trek: Resurgence è stato accolto dalla stampa internazionale con voti discreti: un'unica valutazione ottima, il resto nella zona del 7/10 sebbene si parli di una storia molto ben raccontata, il che dovrebbe essere ciò che conta per un'avventura a base narrativa.

Noisy Pixel - 8

Destructoid - 7,5

PC Gamer - 7,3

Wccftech - 7

Shacknews - 7

GameSpace - 7

IGN - 7

Disponibile dallo scorso martedì su PC, PlayStation e Xbox, Star Trek: Resurgence sembra soffrire di qualche problema tecnico di troppo, stando alle recensioni, ma come detto il cuore dell'esperienza appare solido.

Alcune testate, in particolare, parlano di come il contributo degli ex Telltale Games abbia donato al tie-in le atmosfere tipiche delle avventure episodiche del team californiano, il tutto unito a un grande rispetto nei confronti della saga sci-fi.