Star Trek: Resurgence, trailer di lancio per l'avventura basata sulla celebre saga

Star Trek: Resurgence, l'avventura narrativa basata sulla celebre saga sci-fi, farà il proprio debutto fra poche ore su PC, PlayStation e Xbox, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio a celebrare l'evento.

In uscita domani, 23 maggio, Star Trek: Resurgence racconta una storia originale, ambientata dopo gli eventi di Star Trek: The Next Generation e con due differenti protagonisti: il primo ufficiale Jara Rydek e l'ingegnere Carter Diaz.

Alle prese con l'inquietante mistero che si cela dietro l'imminente conflitto fra due civiltà aliene, il gioco ci consentirà di selezionare i dialoghi e compiere scelte differenti nel corso della campagna, così da influenzarne lo svolgimento e probabilmente producendo finali separati.

Abbiamo provato di Star Trek: Resurgence circa un anno fa, apprezzando le atmosfere e la struttura non più episodica del progetto, ma constatando al contempo una realizzazione tecnica altalenante che potrebbe far storcere il naso a qualcuno.