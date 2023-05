Final Fantasy 16: l'Active Time Lore è un'opzione che aiuta a seguire meglio la storia

La storia di Final Fantasy 16, come il suo lore, sembrano essere piuttosto profondi e complessi, tanto da richiedere il supporto di un'opzione specifica chiamata Active Time Lore che aiuta i giocatori a seguire meglio gli eventi.

Si tratta di un sistema simile, in qualche modo, all'X-Ray utilizzato da Amazon Prime Video: in qualsiasi momento, è possibile richiamare l'Active Time Lore e questo ci fornisce le informazioni principali che riguardano i personaggi presenti in quel momento sulla scena, oltre a dettagli sull'ambientazione in cui ci troviamo.

È dunque un sistema contestuale, che consente di ottenere informazioni di ordine narrativo in qualsiasi momento e in maniera dinamica a seconda di dove ci troviamo e in quale situazione siamo. Considerando la quantità di personaggi che sarà probabilmente presente nella trama e l'intreccio di eventi che la comporrà, l'Active Time Lore sembra essere un'aggiunta molto interessante per tutti.

Inoltre, la complessa geopolitica studiata da Square Enix per Final Fantasy 16 rende prezioso uno strumento che, in qualsiasi momento, ci fornisce informazioni approfondite anche della zona in cui ci troviamo. Per il resto, abbiamo pubblicato oggi un nuovo provato di Final Fantasy 16 in base alla recentemente prova effettuata su una build avanzata del gioco, mentre è emerso che la demo si concentrerà sugli anni della gioventù di Clive.