Final Fantasy 16: la demo si concentrerà sulla gioventù di Clive

La demo pubblica di Final Fantasy 16 che verrà presto rilasciata su PS5 si concentrerà sugli anni della gioventù di Clive, in base a quanto riferito da Naoki Yoshida durante l'evento dedicato alla stampa che ha portato alle nuove anteprime sul gioco.

Come riportato da GamesRadar, il producer del gioco ha parlato anche dei contenuti previsti per la demo che verrà diffusa agli utenti di PS5 nel prossimo periodo, specificando che si tratterà di una fase iniziale della storia, che vede Clive nel suo periodo da "teenager", dunque prima di diventare il tenebroso guerriero adulto che abbiamo visto per la maggior parte del tempo nei materiali promozionali.

L'informazione è arrivata nel corso di una nuova presentazione pubblica del gioco, che ha portato anche al nostro nuovo provato di Final Fantasy 16, nel quale Aligi Comandini ha avuto modo di entrare in contatto più diretto con il gioco, testando alcune ore di una versione avanzata.

Quello che è emerso è sostanzialmente una conferma della bontà delle scelte fatte da Square Enix con il nuovo indirizzo del gioco, in particolare per quanto riguarda il combattimento puramente action ma anche la vastità e verità di ambientazioni esplorabili e situazioni, oltre a una storia particolarmente matura.

Per quanto riguarda la data della demo, non ci sono ancora informazioni ma sembra che verrà svelata presto e in molti puntano a questa come uno degli annunci del PlayStation Showcase fissato per questa settimana, il 24 maggio 2023.