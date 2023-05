Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case: abbiamo provato il nuovo caso del celebre detective

Oltre al gioco dedicato al romanzo Assassinio sull'Orient Express, sviluppato internamente, Microids sta portando avanti anche la serie dello studio Blazing Griffin che, proprio grazie a Hercule Poirot: The First Case, ha vinto un prezioso premio Bafta. Nella nostra due giorni a Parigi abbiamo provato in anteprima questo nuovo Hercule Poirot: The London Case , e le prime impressioni sono assolutamente all'altezza delle aspettative.

Giallo isometrico

Hercule Poirot: The London Case: Il dettaglio è aumentato sensibilmente rispetto al gioco precedente

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, oltre ad avere un titolo effettivamente troppo lungo, è un seguito che dal punto di vista del gameplay non si allontana troppo dal precedente gioco investigativo, di cui prova invece a perfezionarne la formula. Per chi non conoscesse The First Case, uscito nel frattempo anche su console, parliamo di un'avventura grafica molto classica, con visuale prevalentemente isometrica, un sistema di deduzione soddisfacente, nonostante la linearità, ma con dei dialoghi e dei passaggi narrativi davvero molto belli. Nonostante della scrittrice riprenda solo i personaggi, la scrittura è di altissimo livello e questo gli è stato riconosciuto anche da delle ottime vendite che ci hanno portato dritti tra le braccia di The London Case.

Questa volta Hercule Poirot si trova a Londra, un'ambientazione tutta nuova ma di sicuro effetto che farà da sfondo a un furto di un'opera d'arte a cui, promettono, seguiranno una serie di rocamboleschi eventi che ci inchioderanno alla sedie fino ai titoli di coda. In pieno stile Agatha Christie, no? Torna il vecchio sistema di mappe mentali che ci permetterà di unire i pensieri di Poirot tra loro, in modo da crearne di nuovi da utilizzare per la risoluzione degli enigmi, ma questa volta sarà dato più risalto alla profilazione dei vari attori che si alterneranno attorno al caso, in Hercule Poirot: The London Case, il nostro investigatore preferito incontrerà per la prima volta Arthur Hastings che, come i lettori più avidi di gialli sapranno, è uno dei più famosi e amati comprimari di Poirot. Attenti però allo shock: forse Hastings non è proprio come lo ricordavate, del resto non lo è nemmeno Poirot che in questo gioco è molto più giovane, slanciato e bruno nei colori di come viene solitamente rappresentato. Potrà non piacere, ma è meglio di tanti baffoni posticci visti in passato.