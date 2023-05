Giochi Xbox su Boosteroid da giugno, in base all'accordo con Microsoft che riguarda anche Activision

Dopo averlo annunciato, è tempo di vedere i primi risultati dell'accordo siglato tra Microsoft e Boosteroid, con l'arrivo dei primi giochi Xbox previsto per l'1 giugno 2023, a prescindere dalla situazione in cui si trova l'acquisizione di Activision Blizzard.

È indubbio che l'accordo sia stato stretto anche nell'ottica di presentare meglio la nota acquisizione agli organi antitrust, visto che si tratta di una partnership decennale in base alla quale i giochi Microsoft Xbox potranno essere giocati anche su Boosteroid, un servizio di cloud gaming concorrente. Attraverso questo, Microsoft spera di dimostrare come l'acquisizione non tenda a chiudere eccessivamente il mercato, proponendo la condivisione dell'offerta attraverso diversi servizi.



A prescindere da come si completerà la questione dell'acquisizione, comunque, i primi frutti dell'accordo si vedranno già dal primo giugno, visto che in tale data è previsto l'arrivo dei primi giochi Xbox su Boosteroid, in base a quanto riportato da Tom Warren di The Verge.

I primi giochi ad essere messi a disposizione sul servizio di cloud gaming rivale saranno Deathloop, Gears 5, Grounded e Pentiment, ma si tratta solo di una prima mandata, con altre che arriveranno successivamente vista l'ampia durata dell'accordo. Allo stesso modo, nei giorni scorsi è stato attivato anche quello con Nvidia GeForce NOW, che ha portato ai primi giochi Xbox disponibili nel catalogo del servizio.