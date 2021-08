Half-Life 2: modder al lavoro sulla Remastered Collection con l'approvazione di Valve

Half-Life 2: Remastered Collection, una versione rimasterizzata e tirata a lucido dell'epopea con protagonista Gordon Freeman e che dovrebbe includere anche i DLC One ed Episode Two, in futuro approderà su Steam grazie al lavoro di un gruppo di appassionati modder. E il tutto a quanto pare con il benestare di Valve.

Gli autori di questo progetto sono gli stessi di Half-Life 2: Update, una mod pubblicata nel 2015 che a sua volta apporta numerose migliorie grafiche al capolavoro Valve, tra cui un sistema di illuminazione nuovo di zecca, nuovi effetti particellari e tantissimi fix, il tutto senza tradire lo stile originario. Un lavoro immenso che, anche in questo caso, ottenne l'approvazione di Valve, con tanto di pagina ufficiale dedicata su Steam.

Half-Life 2: Remastered Collection è stato scoperto grazie al datamine nel listino di SteamDB dal reporter Tyler McVicker. Al momento non si conosco ulteriori dettagli sul progetto, come ad esempio quali ulteriori migliorie grafiche e non possiamo aspettarci rispetto al già ottimo lavoro svolto su Half-Life 2: Update. Ovviamente non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità in merito.

In ogni caso si tratta sicuramente di un'ottima notizia per tutti coloro che cercavano solo un pretesto per impersonare nuovamente Gordon Freeman o per chi invece deve ancora provare con mano uno dei titoli più importanti dell'intera storia videoludica.