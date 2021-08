Tales of Arise: nuovo trailer con protagonista la paladina Kisara

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tales of Arise, il nuovo atteso gioco di ruolo in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PlayStation 4 e Xbox One il 10 settembre. Il filmato vede come protagonista la paladina Kisara, capitano del corpo di guardia di Elde Menacia, e permette di farci un'idea sul suo peculiare stile di combattimento.

Come potrete vedere nel trailer, Kisara predilige lo scontro ravvicinato, sfruttando un imponente scudo per difendersi dagli attacchi nemici, per poi passare al contrattacco con rapidi fendenti portati a segno con una mazza ferrata.

Il filmato inoltre offre qualche dettaglio aggiuntivo sulle origini del personaggio. Oltre ad essere il capitano di un prestigioso corpo di guardia, Kisara appartiene alla famiglia Dahnan mentre la descrizione ufficiale del video ci fa intuire che la sua figura sia rispettata da tutti, anche dai soldati di Renan.

Se ve li siete persi, nei giorni scorsi Bandai Namco ha pubblicato un trailer che illustra le principali attività di gioco di Tales of Arise e trailer dedicato alla maga Rinwell.