PlayStation Store, NEO: The World Ends With You e The Great Ace Attorney

Tante nuove uscite su PlayStation Store nell'ultima settimana: da NEO: The World Ends With You a The Great Ace Attorney Chronicles, passando per Omno ed Eldest Souls.

PlayStation Store è stato protagonista questa settimana di un aggiornamento insolitamente corposo per il periodo, ricco di uscite di grande interesse. A cominciare da NEO: The World Ends With You, sequel diretto dell'RPG pubblicato su Nintendo 3DS diversi anni fa, che ci riporta fra le strade di Shibuya a caccia di demoni. Sono disponibili inoltre The Great Ace Attorney Chronicles, la raccolta rimasterizzata dei due capitoli "classici" della serie Capcom, mai usciti fuori dai confini nipponici, e i vari Samurai Warriors 5, Tribes of Midgard, Night Book, The Forgotten City, Omno e la sorpresa tutta italiana Eldest Souls.

NEO: The World Ends With You NEO: The World Ends with You, due dei protagonisti del gioco. A ben quattordici anni di distanza dall'esordio della serie, NEO: The World Ends With You (PS4, 59,99€) ci riporta fra le strade di Shibuya, il celebre quartiere di Tokyo, chiedendoci di partecipare al Gioco dei Demoni: una pericolosa sfida in cui dovremo individuare ed eliminare i mostri che si nascondono fra le persone, muovendosi in un piano parallelo della realtà. Caratterizzato da una bella grafica in cel shading e dall'indiscutibile fascino di un'ambientazione piena di cose da fare e da vedere, il titolo targato Square Enix vanta uno stile davvero notevole, un'eccellente colonna sonora e un gameplay coinvolgente e immediato, sebbene il sistema di combattimento sia viziato da qualche limite. La recensione di NEO: The World Ends With You.

The Great Ace Attorney Chronicles La visual novel investigativa di Capcom torna in occidente con The Great Ace Attorney Chronicles (PS4, 39,99€), una raccolta rimasterizzata che include due episodi mai pubblicati qui da noi, quelli con protagonista il giovane avvocato Ryunosuke Naruhodo e ambientati nel periodo Meiji giapponese, alla fine del diciannovesimo secolo. La collocazione storica dei giochi va ovviamente a influenzare la trama e le meccaniche rispetto ai capitoli contemporanei di Ace Attorney, ma non mancano personaggi di grande spessore (vedi ad esempio l'investigatore Herlock Sholmes), soluzioni interessanti come la novità della Dance of Deduction e diversi colpi di scena. Ne abbiamo parlato abbondantemente nella recensione di The Great Ace Attorney Chronicles.

Samurai Warriors 5 Samurai Warriors 5, una spettacolare sequenza di combattimento. Un altro grande ritorno, Samurai Warriors 5 (PS4, 69,99€) riprende la formula tradizionale dei musou per proiettarci nelle più grandi battaglie del giovane Nobunaga Oda e di Mitsuhide Akechi, protagonisti della lunga, doppia campagna del gioco, che potremo affrontare in solitaria oppure in modalità cooperativa anche in locale. Al netto di qualche piccola novità sul fronte del repertorio di mosse a disposizione dei personaggi, il gioco non si discosta dai precedenti episodi per quanto concerne gameplay e struttura, chiedendoci di volta in volta di liberare la mappa dai soldati nemici eseguendo spettacolari combo che tuttavia possono diventare ben presto ripetitive, come spiegato nella recensione di Samurai Warriors 5.

The Forgotten City The Forgotten City ci vedrà affrontare pericolosi non-morti. The Forgotten City (PS5 e PS4, 29,99€) ha alle spalle una storia molto particolare, visto che il gioco è nato come una semplice mod di The Elder Scrolls V: Skyrim ma ha riscosso un tale successo da consentire al team di sviluppo di trasformarla in un prodotto stand alone, che in questo caso è disponibile non solo su PC ma anche su console. Proiettati nell'antichità, alle prese con un avamposto romano nascosto nelle profondità della Terra, dovremo confrontarci con i suoi abitanti e le sue misteriose regole, la cui violazione potrebbe scatenare una terribile profezia. Risvolti narrativi affascinanti, che contribuiscono a creare una grande atmosfera per un progetto realizzato da tre sole persone. La recensione di The Forgotten City.

Eldest Souls Eldest Souls, uno degli impegnativi boss fight del gioco. Cosa succede quando si combinano insieme due sottogeneri peculiari come i soulslike e i boss rush? Ce lo rivela Eldest Souls (PS5 e PS4, 19,99€), il nuovo gioco sviluppato dal team Fallen Flag Studio, che ci mette al comando di un abile guerriero incaricato di brandire una spada leggendaria e utilizzarla per uccidere tutti gli dei. Sarà un'impresa alla nostra portata? Per scoprirlo non dovremo fare altro che avventurarci negli oscuri scenari di questa avventura a base di combattimento, sfidare dieci differenti boss e i loro numerosi minion, cercando nel frattempo di utilizzare i punti e i frammenti raccolti per migliorare le nostre abilità in vista del prossimo duello. L'idea vi affascina? Allora date un'occhiata alla recensione di Eldest Souls.