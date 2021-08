Microsoft Flight Simulator è il gioco di luglio 2021

Non capita spesso di avere una risposta unanime ai due sondaggi sul gioco del mese, ma questo luglio 2021 è proprio uno di quei momenti in cui un singolo titolo riesce evidentemente a mettere d'accordo tutti, visto che sia redazione che lettori hanno votato Microsoft Flight Simulator come gioco migliore. Si tratta, peraltro, anche di un gioco piuttosto fuori dagli schemi, soprattutto se valutato all'interno della cornice console, dove le simulazioni di volo non sono propriamente diffusissime né considerate proprio dei Blockbuster. In ogni caso, l'innegabile fascino del gioco costruito da Asobo Studio sulla base delle possenti tecnologie messe a disposizione da Microsoft e Xbox Game Studios ha colpito ancora, circa un anno dopo il suo rilascio originale in forma PC, e l'esclusiva della casa di Redmond torna da protagonista anche su Xbox Series X|S.

Per il resto, non si può dire che anche luglio sia stato un periodo povero di contenuti, nonostante si tratti di un mese estivo: sebbene non siano moltissime le produzioni tripla A lanciate sul mercato in queste settimane, ci sono comunque molti giochi di grande impatto su tutte le piattaforme, tra indie molto validi, riedizioni, remake e nuovi capitoli di serie affermate, le proposte sono state tante e variegate. Non viene peraltro confermato il risultato che era emerso dal gioco più atteso di luglio 2021, visto che in quei sondaggi i titoli più ambiti sembravano essere The Ascent e The Legend of Zelda: Skyward Sword, entrambi sbaragliati senza troppi problemi da Microsoft Flight Simulator, che evidentemente non si presentava come uno dei titoli più attesi ma che ha comunque saputo colpire nel segno una volta arrivato a destinazione.

La scelta della redazione Microsoft Flight Simulator mantiene intatto il suo impatto su Xbox Series X|S La votazione interna alla redazione ha restituito una vittoria netta ma non schiacciante, in ogni caso decretando Microsoft Flight Simulator come il gioco migliore di luglio 2021. Questo non è avvenuto per distacco enorme, ma è comunque evidente la preferenza accordata almeno sul piano generale: la questione particolare è che in pochi l'hanno indicato come prima preferenza, risultando solitamente in seconda o terza posizione tra le scelte espresse da ognuno, tuttavia ai punti la sua presenza praticamente costante nella top 3 di ognuno l'ha fatto emergere come gioco preferito del mese. I motivi sono facili da intuire: nonostante si tratti di un titolo molto particolare, soprattutto per quanto riguarda il panorama console, la possibilità di sorvolare tutto il mondo con tale dettaglio grafico e realismo nella riproduzione di agenti atmosferici, velivoli e ambientazioni è un richiamo irresistibile. The Ascent propone una visione particolarmente nitida e coinvolgente del cyberpunk Secondo classificato, a non grande distanza dal primo, è The Ascent: il particolare twin-stick shooter con elementi action RPG e ambientazione fantasy di Neon Giant rappresenta un grande debutto per il team indie, e sebbene la sua forma finale forse non rientri forse completamente nelle grandi aspettative che erano emerse dalla sua prima presentazione ad oggi, resta comunque una delle esperienze più interessanti viste da diversi mesi a questa parte e sicuramente uno dei titoli del mese di luglio 2021. A seguire, staccato di un solo punto, troviamo Monster Hunter Stories 2, che può contare sempre sul grande richiamo della serie Capcom, il quale chiude il podio per il mese appena trascorso. Subito sotto, però, troviamo un F1 2021 davvero combattivo, decisamente più vicino al podio che alle posizioni sottostanti, occupate prima di tutto da The Legend of Zelda: Skyward Sword HD e Death's Door.