Eldest Souls, recensione: il souls-like boss-rush tutto italiano da non ignorare

In un'estate ricca di indie, il giovanissimo team italiano di Fallen Flag Studio sfida tutti gli avversari e ci propone la propria opera prima: Eldest Souls , un gioco d'azione d'ispirazione souls-like in stile boss-rush. Il trio italiano (supportato da altri tre freelancer) è riuscito a colpire nel segno con Eldest Souls?

Di Dei e Uomini

Eldest Souls: Dei, Uomini e morte

In principio, vi era solo polvere. Dopo lungo tempo la polvere si condensò e formò la Luna. Questo corpo celeste, però, si spezzò e alcuni frammenti caddero sul pianeta sottostante: uno di essi creò gli Uomini, l'altro gli Dei. Le due specie vissero in pace, coesistendo, fino a quando un Dio malvagio corruppe gli altri e schiavizzò gli Uomini. Dopo secoli di prigionia, gli umani si ribellarono e rinchiusero gli Dei in una città-prigione, la Cittadella. Il Dio corruttore, però, tornò e, tramite un potere oscuro, creo demoni che presero il controllo della Cittadella e portarono pestilenza nel mondo degli Uomini. In un ultimo tentativo di eliminare i propri nemici, gli umani guidarono una Crociata contro la città, fallendo però nel tentativo. La Luna pianse quindi un ultimo piccolo frammento, dal quale il nostro personaggio creò una lama in grado di uccidere gli Dei. Il nostro compito è eliminarli tutti.

Questo è l'incipit narrativo di Eldest Souls, un gioco che - pur nella propria linearità e semplicità - non disdegna la creazione di una piccola lore. Nel corso dell'avventura avremo infatti modo di trovare qualche documento sparso nell'ambiente che ci racconta frammenti della Crociata fallita contro la Cittadella e amplia il background del mondo di gioco, facendoci immaginare terre lontane.

La parola giusta è proprio "immaginare", perché la lore di Eldest Souls è gestita con il contagocce, piccoli accenni qui e là che non approfondiscono in maniera particolare l'incipit e l'identità del protagonista. Sia chiaro, non lo consideriamo un difetto, tutto il contrario: l'opera di Fallen Flag Studio è strutturalmente semplice e, pur non mancando di NPC con quest, è fondata prima di tutto sul gameplay nudo e crudo, ovvero sul combattimento. Tutto quello di cui si ha bisogno è quindi solo un po' di contesto, per non farci sentire spaesati, evitando al tempo stesso di farci perdere tempo in prolissi e inutili dialoghi o letture.

Ci sono però diversi finali, legati al completamento di certe quest, che sono in realtà molto semplici da portare a termine. I personaggi del gioco hanno bisogno di oggetti che potremo trovare nell'ambiente. Le varie aree sono piccole e con un minimo di attenzione è possibile trovare tutti gli oggetti e, anche nel caso nel quale non si sia sicuri di cosa fare, basterà fare il giro da un personaggio all'altro per vedere se abbiamo quello di cui aveva bisogno.

Completare alcune quest è utile anche per ottenere oggetti speciali di potenziamento, che aiuteranno la nostra avanzata. Ciò che più conta, però, è prendere in mano il controller e combattere bene; in altri termini: git gud.