PlayStation lancerà una conversione tripla A per PC a luglio 2023, stando a un insider

L'insider The Snitch è rimasto stupito del fatto che durante il PlayStation Showcase del 24 maggio non abbia trovato spazio la conversione di un tripla A per PC in uscita a luglio 2023, ossia tra circa due mesi.

The Snitch, che può vantare di aver riportato moltissime indiscrezioni poi rivelatesi vere, non dice di che gioco si tratta, ma considera davvero strano che non se ne sia fatta parola. Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito, visto che l'insider non ha voluto svelarli.

Quale potrebbe essere il gioco? La famosa fuga di notizie dal database di Nvidia GeForce Now potrebbe darci un indizio. I giochi PlayStation elencati, non ancora pubblicati, sono:

Demon's Souls

Ghosts of Tsushima

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Ratchet & Clank

Escludendo Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 perché recenti, gli altri sono tutti dei lanci papabili. In effetti sono diverse le voci che vogliono in lavorazione le conversioni di Ratchet & Clank: Rift Apart, di cui si starebbe occupando Nixxes, e di Ghost of Tsushima. Considerando che Sony ormai pubblica regolarmente su PC, non ci stupisce che ci siano più titoli in produzione per la piattaforma.

Comunque sia è giusto ricordare che parliamo di speculazioni su di una notizia non ufficiale. Non resta che attendere le parole di Sony e, magari, qualcuna delle altre presentazioni estive dove potrebbe apparire il gioco, come il Summer Game Fest o il PC Game Show.