Aprono i preordini per i nuovi monitor LG UltraGear da 34 e 32 pollici Smart con WebOS 24

La fase di pre-ordine avrà inizio il 30 aprile e si concluderà il 15 maggio: durante questo periodo, i Clienti Member potranno beneficiare di uno sconto immediato del 10%, visibile direttamente al carrello, a cui si aggiungerà un ulteriore 5% inserendo il nostro coupon esclusivo MULTIPLAYER5. Il trasporto è gratuito su ogni acquisto e, per chi desidera maggiore flessibilità nei pagamenti, sono disponibili diverse soluzioni: la finanziaria Findomestic consente la dilazione in 30 rate mensili, con prima scadenza fissata a luglio, mentre restano attive anche le alternative più rapide e pratiche come Klarna, PayPal e Apple Pay.

LG UltraGear OLED 34GX90SA

Il 34GX90SA si presenta come una delle proposte più affascinanti del nuovo corso UltraGear, adottando un pannello WOLED da 34 pollici in formato 21:9 con una curvatura accentuata a 800R, pensata per massimizzare l'immersione visiva. La risoluzione 3440 × 1440 pixel si unisce alla profondità dei neri assoluti dell'OLED, ulteriormente migliorati grazie alla tecnologia MLA+, mentre il refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di appena 0,03 millisecondi completano un pacchetto tecnico di assoluto rilievo. Un biglietto da visita perfetto sia per chi ricerca la massima reattività nei titoli competitivi, sia per chi desidera godersi un film in HDR con qualità cinematografica.

Il monitor 34GX90SA

A listino il prezzo di questo gioiello si avvicina ai 1.400€, ma in fase di pre-ordine si beneficia di una riduzione immediata di quasi 170€, rendendo l'acquisto decisamente più accessibile. E non è tutto: inserendo il codice esclusivo per la nostra community, il costo finale si abbassa ulteriormente, scendendo sotto la soglia dei 1.170€, un posizionamento eccezionalmente competitivo per un monitor UltraWide OLED al lancio. Il tutto impreziosito dalla presenza di WebOS già attivo fin dal primo avvio, pronto a trasformare il monitor in una smart TV perfetta per la camera da letto o in una console da streaming versatile per il salotto.

Il prodotto è preordinabile cliccando su questo link.