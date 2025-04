Monitor LG UltraGear in sconto: tutti i modelli da poter acquistare a prezzi ribassati

Dal 24 aprile al 14 maggio è attiva un'interessante iniziativa promozionale pensata per offrire condizioni particolarmente vantaggiose. La Promo prevede infatti un ribasso automatico applicato direttamente al carrello: uno sconto del 10% sui modelli di punta, che rappresentano l'eccellenza della proposta, e una riduzione del 5% sui prodotti già caratterizzati da un prezzo altamente competitivo. Ma non è tutto: ai membri della nostra community è riservato un ulteriore sconto del 5%, facilmente ottenibile utilizzando il codice MULTIPLAYER5 in fase di checkout. Come gesto aggiuntivo, il sistema applicherà anche un 2% extra, andando così a perfezionare e aumentare ulteriormente il risparmio complessivo. A completare l'offerta, non mancano la spedizione gratuita, la possibilità di scegliere tra modalità di pagamento flessibili come Klarna, PayPal e Apple Pay, oltre alla garanzia di poter contare sull'assistenza di LG.

I monitor 32GS95UV e 34GP63AP Il 32GS95UV rappresenta una straordinaria sintesi tra profondità cromatica e reattività estrema, grazie all'unione della tecnologia OLED con un refresh rate di 240 Hz, ideale per chi desidera un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Gli appassionati di sparatutto particolarmente frenetici inoltre, possono spingersi ancora oltre, optando per la modalità 1080p a 480 Hz, sacrificando parte della risoluzione per ottenere una reattività praticamente istantanea, che fa davvero la differenza nelle situazioni più concitate. Grazie al taglio del 10% attualmente in corso, il prezzo iniziale di 1129€ si riduce di oltre 130€, rendendo questo monitor ancora più accessibile. Inserendo il nostro codice sconto, il costo complessivo si avvicina alla soglia dei 940€, una cifra davvero interessante per un 32 pollici 4K di questa caratura tecnica e qualitativa. Il monitor in questione è acquistabile dal sito ufficiale, seguendo questo link. Il monitor 32GS95UV Chi desidera un'esperienza di gioco ancora più immersiva può puntare sul 34GP63AP-B, un monitor che abbina la generosità di un pannello da 34 pollici in formato 21:9 curvo alla nitidezza della risoluzione WQHD. Il refresh rate di 160 Hz garantisce una fluidità impeccabile anche nelle sessioni più dinamiche, mentre il pannello VA assicura colori profondi e un contrasto elevato, perfetto per titoli tanto cinematografici quanto competitivi. Approfittando del 5% di sconto automatico, il prezzo scende da 359€ a circa 334€, ma applicando il codice MULTIPLAYER5 si ottiene una riduzione ulteriore, portando il prezzo finale attorno ai 316€. Una proposta solida per chi cerca ampiezza, qualità visiva e prestazioni senza compromessi. Il monitor in sconto è disponibile in acquisto sul sito ufficiale di LG. Il monitor 34GP63AP

I monitor 32GS75Q e 24GS50F Per chi invece predilige un formato più tradizionale senza rinunciare alla velocità, il 32GS75Q-B si propone come scelta ideale. Con un pannello piatto IPS da 32 pollici, risoluzione QHD e un refresh rate di ben 180 Hz, questo monitor si rivela perfetto per il giocatore competitivo che desidera un'eccellente reattività abbinata a una qualità d'immagine superiore. Grazie al taglio del 10% applicato direttamente a carrello, il prezzo si riduce da 349€ a circa 307€, e grazie al codice MULTIPLAYER5 si può ulteriormente abbassare, stabilizzandosi attorno ai 290€. Un'opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni elevate in un formato versatile. Questo monitor è acquistabile con lo sconto e il coupon cliccando su questo link. Il monitor 32GS75Q Per chi desidera invece un'opzione più accessibile ma comunque prestante, il 24GS50F rappresenta un'ottima scelta. Questo modello entry-level abbina il contrasto deciso di un pannello VA a un refresh rate di 180 Hz, superando così la soglia classica dei 165 Hz e offrendo una fluidità superiore. Approfittando dello sconto cumulato, il prezzo finale scende a circa 122€, posizionandolo tra i monitor da 24 pollici più economici attualmente disponibili con una frequenza d'aggiornamento così elevata. Un'opportunità perfetta per chi cerca prestazioni brillanti senza dover affrontare una spesa eccessiva. Questo monitor è acquistabile seguendo questo link sul sito ufficiale. Il monitor 24GS50F

Prossimi appuntamenti A partire dal 30 aprile prenderanno ufficialmente il via i pre-ordini degli UltraGear Smart, una novità particolarmente interessante per chi è affascinato dall'idea di avere WebOS integrato direttamente su un monitor. Se questo concetto vi incuriosisce, vi invitiamo a tenere d'occhio la nostra notizia dedicata, dove troverete tutti i dettagli su questa innovativa proposta. Fino al 29 aprile, invece, è ancora possibile prenotare il nuovissimo 45GX950A-B, un modello d'eccellenza che offre una risoluzione 5K2K pensata per chi desidera il massimo in termini di definizione e ampiezza del desktop. Tutte le informazioni approfondite sono disponibili nella news specifica che abbiamo preparato per l'occasione. Grazie alla sovrapposizione delle diverse campagne promozionali attualmente in corso, diventa possibile costruire setup completi approfittando di sconti sequenziali che, se gestiti con attenzione, consentono di massimizzare il risparmio. È sufficiente pianificare con cura gli acquisti, coordinando le date dei pre-ordini e delle promozioni in modo strategico, e ricordarsi di inserire il codice MULTIPLAYER5 prima di finalizzare ogni ordine, così da ottenere ulteriori vantaggi economici su ciascun prodotto selezionato.