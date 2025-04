Lo studio di Bayonetta e NieR: Automata pare stia assumendo per un nuovo action multiplayer

L'inserzione, avvistata dalla redazione di Tech4Gamers, è per il ruolo di game designer per un gioco ancora da annunciare e lascia intendere che il titolo in questione sia ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo.

Un annuncio di lavoro pubblicato da PlatinumGames , studio giapponese autore di Bayonetta, NieR: Automata e non solo, sembrerebbe indicare che la compagnia sta assumendo personale per la creazione di un nuovo action multiplayer online .

PlatinumGames ci riprova dopo il flop di Babylon's Fall?

Oltre ai classici requisiti presenti nella maggior parte degli annunci lavorativi di PlatinumGames, ci sono due dettagli particolari che incuriosiscono. Tra le "competenze desiderate" viene spiegato che il candidato ideale dovrebbe avere "esperienza nello sviluppo di giochi action online" ed "esperienza nella composizione di stage per giochi online o con mappe aperte".

Entrambi questi punti sembrerebbe indicare un gioco action con degli elementi da MMO open world. Non si tratta di un genere completamente inedito per PlatinumGames, per quanto l'unico esperiemento in questo senso si è rivelato un tremendo flop. Stiamo ovviamente parlando di Babylon's Fall del 2022, l'action GDR online pubblicato da Square Enix che ha chiuso i battenti a soli sei mesi dall'apertura dei server.

Nonostante l'insuccesso di questo gioco, nel 2022 il CEO Atshushi Inaba aveva dichiarato a VGC che i piani di PlatinumGames per la creazione di nuovi giochi live service non sarebbero cambiati, il che rafforza le ipotesi che le nuove assunzioni siano proprio per un progetto simile. A ogni modo, finché non ci sarà un annuncio ufficiale da parte dello studio giapponese, parliamo di semplici congetture.