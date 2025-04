Preordina il nuovo monitor curvo OLED LG UltraGear 45GX950A-B: uno schermo da 45 pollici con refresh a 165 Hz

Il monitor LG UltraGear 45GX950A-B introduce un layout subpixel RGWB e una densità di 125 PPI, migliorando significativamente la leggibilità dei testi e la nitidezza delle immagini. Questo lo rende ideale non solo per il gaming, ma anche per attività produttive che richiedono precisione visiva. La tecnologia WOLED con Micro Lens Array+ (MLA+) consente un picco di luminosità fino a 1300 nit , garantendo colori vividi e neri profondi, certificati VESA DisplayHDR True Black 400. Il tempo di risposta di 0,03ms (GtG) elimina praticamente ogni effetto ghosting, offrendo un'esperienza visiva fluida e reattiva.

L'LG UltraGear 45GX950A-B si distingue per la combinazione di ampia diagonale, pannello OLED e formato 21:9. La risoluzione elevata e la curvatura 800R garantiscono un campo visivo più avvolgente, progettato per ampliare la superficie di lavoro e valorizzare l'esperienza di gioco. In particolare, la frequenza di aggiornamento può raggiungere i 165 Hz nativi in 5K2K , con la possibilità di estendersi fino a 330 Hz in modalità WFHD (Dual-Mode), dedicata ai titoli che puntano tutto sulla reattività. La compatibilità sia con AMD FreeSync Premium Pro sia con NVIDIA G-SYNC contribuisce inoltre a ridurre il fenomeno del tearing e a mantenere bassa la latenza.

Dal 15 al 29 aprile è possibile preordinare l'attesissimo LG UltraGear 45GX950A-B, monitor OLED curvo da 45 pollici con risoluzione 5K2K (5120 x 2160). Questa finestra di due settimane rappresenta l'occasione ideale per assicurarsi il dispositivo a un prezzo scontato rispetto al listino, grazie alle promozioni dedicate ai Clienti Member LG e alla community Multiplayer. Per procedere, basta cliccare su questo link .

Apertura del preordine

Per l'apertura del preordine di questo monitor, LG offre un 10% di sconto sul 45GX950A-B, applicato in automatico nel carrello per i Clienti Member. È inoltre presente un 5% di riduzione su tutta la linea di monitor UltraGear OLED, utile per chi fosse interessato ad altri modelli della stessa gamma. A questi vantaggi si aggiunge un ulteriore 5% di sconto dedicato alla community Multiplayer, ottenibile inserendo manualmente il codice "MULTIPLAYER5" in fase di checkout.

L'OLED di LG

I metodi di pagamento disponibili semplificano l'acquisto anche per chi preferisce suddividere l'esborso. Tra le opzioni, figurano la formula Buy Now Pay Later di Findomestic in 30 mesi con partenza delle rate a luglio, Klarna, PayPal e Apple Pay. La spedizione, infine, è gratuita: un ulteriore incentivo per chi desidera assicurarsi un monitor di fascia alta senza costi aggiuntivi.

Il prezzo di listino del 45GX950A-B ammonta a 1.999€. Durante il preordine, la cifra scende a 1.799 euro grazie al 10% riservato ai Clienti Member LG, con possibilità di toccare i 1.709 euro qualora si inserisca anche il coupon "MULTIPLAYER5". Chi vuole approfittare dell'offerta ed esplorare nel dettaglio le specifiche tecniche può consultare il seguente link, valido dal 15 al 29 aprile.