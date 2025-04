Marathon è intenso e arduo, ma anche molto gratificante, secondo il game director

La presentazione di Marathon vi è piaciuta? Se non vedete l'ora di conoscere altri dettagli del gioco, allora sarete felici di sapere che il PlayStation Blog ha intervistato game director Joe Ziegler, per parlare della presentazione. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un extraction shooter live service, in uscita su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5 il 23 settembre 2025.

L'intervista

Parlando in generale del gioco e dell'esperienza proposta, Ziegler ha spiegato le emozioni che si propone di trasmettere ai giocatori: "Nel nostro gioco, esploriamo un mondo misterioso in cui il pericolo può annidarsi ovunque. Possiamo svoltare un angolo e trovarci di fronte all'UESC (Unione Extraplanetaria Spazio e Colonie), tra gli avversari in assoluto più pericolosi e brutali. Oppure, stiamo attraversando la mappa quando all'improvviso ci troviamo sotto il fuoco di una squadra rivale. Sono momenti di grande tensione, perché sembra impossibile salvarsi la pelle. Invece in qualche modo riusciamo a sfangarla e a raggiungere l'agognata estrazione. E una volta al sicuro, siamo talmente carichi d'adrenalina che difficilmente ci scorderemo dell'impresa appena compiuta."

Quindi ha parlato dell'origine del titolo, partendo naturalmente dalla trilogia originale, che è gratis su Steam: "Nel gioco originale del 1994, "Marathon" è il nome della nave colonia dell'UESC partita dalla Terra. La sua missione era quella di fondare la prima colonia umana a Tau Ceti, oltre i confini del sistema solare.

La UESC Marathon è una nave particolare, essendo stata ricavata da una luna simile a un asteroide e lanciata in un lunghissimo viaggio. Secondo me il titolo "Marathon" si riferisce al fatto che il viaggio durava più di 500 anni, e mi sembra più che azzeccato per un viaggio così lungo.

Abbiamo deciso di mantenere il titolo "Marathon" [per questo nuovo gioco del 2025] come tributo alla IP. Torneranno molti elementi familiari della serie, oltre alla nave UESC Marathon, chiaramente modernizzati. Credo che i fan di vecchia data apprezzeranno molto questo mix di elementi classici e reinterpretati, che non riguardano unicamente la nave e Tau Ceti."

Quando gli è stato chiesto: "Bungie è famosa per la perfezione del suo gunplay. Come siete riusciti a onorare questa tradizione senza rinunciare a rendere unica l'azione FPS di Marathon?", Ziegler ha risposto, dando spiegazioni sugli elementi cardine di Marathon: "Bisogna considerare la natura del gioco e il tipo di decisioni che vuoi che prendano i giocatori, oltre al modo in cui dovrebbero compiere queste scelte.

Un'arma di Marathon nel dettaglio

Questo gioco è incentrato sulla sopravvivenza. In quanto tale, pone molta enfasi sulla gestione delle risorse, sulla capacità di adattamento e in generale sul tenere sempre gli occhi aperti. In pratica, abbiamo preso molte di quelle meccaniche alla base dell'azione tanto apprezzata dai giocatori e vi abbiamo aggiunto nuove caratteristiche marcatamente survival. Per esempio, la salute non si rigenera automaticamente in fretta, ma si possono usare dei consumabili per ripristinarla. Questo porta a chiedersi ogni volta se convenga lanciarsi in battaglia o ripiegare. Bisogna pensare attentamente alle risorse che si hanno a disposizione."

Ma come convincere i dubbiosi? Secondo Ziegler, Marathon "è sì intenso e arduo, ma anche molto gratificante", perché "Giocando si acquisiscono delle abilità di sopravvivenza mai provate prima e una fiducia sempre maggiore nelle proprie capacità. Inoltre, il gioco è stato progettato per la massima fruibilità anche con il controller. Mouse e tastiera vanno per la maggiore in molti extraction shooter su PC, perciò abbiamo lavorato molto sulla progettazione dell'interfaccia e la precisione del gameplay per garantire che tutto sia intuitivo quando si gioca. Vogliamo che i giocatori si concentrino sull'adattarsi e sull'apprendere abilità di sopravvivenza per rendere memorabile ogni spedizione."

Bungie vuole essere sicura che i giocatori si sentano ricompensati per il tempo investito nel gioco, quindi ha creato un sistema di progressione basato in parte sull'accumulo di esperienza, in parte sui potenziamenti dati dalle fazioni e in parte sugli oggetti che si possono ottenere giocando.