Netflix testa una funzione che consiglia i contenuti in collaborazione con OpenAI

Netflix ha avviato i test per una nuova funzione di ricerca alimentata dall'intelligenza artificiale di OpenAI, pensata per trasformare il modo in cui gli utenti trovano contenuti sulla piattaforma. Secondo quanto riportato da Bloomberg e confermato a The Verge dalla portavoce MoMo Zhou, la funzione consente agli utenti di effettuare ricerche più complesse e personalizzate, andando oltre i classici filtri per genere o nome degli attori. Sarà possibile, ad esempio, cercare film o serie in base al proprio umore, tipo "voglio qualcosa di rilassante ma avvincente", oppure "una commedia da guardare con amici".

La nuova funzionalità è già disponibile in fase di test in Australia e Nuova Zelanda, esclusivamente su dispositivi iOS, e verrà gradualmente estesa anche negli Stati Uniti nelle prossime settimane e mesi. Netflix non ha ancora comunicato se l'esperimento arriverà su Android o altri sistemi.