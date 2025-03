NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, RTX 5060 e RTX 5050: trapelate le specifiche delle GPU entry-level e mainstream

Le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, RTX 5060 e RTX 5050 si preparano a fare il loro ingresso nel mercato, con l'obiettivo di conquistare rispettivamente il segmento mainstream e quello entry-level. Ma anche se non abbiamo ancora dati ufficiali, come al solito sono arrivati gli immancabili leak, con informazioni provenienti da fonti affidabili che ci hanno fornito un quadro dettagliato delle caratteristiche tecniche di questi nuovi modelli.

Le specifiche tecniche trapelate su GeForce RTX 5050 e RTX 5060 Ti

La NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, basata sul die GPU GB206-300, si presenta come la variante 60-class più potente, con 4608 CUDA Core, un incremento del 6% rispetto alla RTX 4060 Ti. Saranno disponibili due versioni, una con 8 GB e una con 16 GB di memoria GDDR7, entrambe con un bus di memoria a 128 bit e una larghezza di banda di 448 GB/s, il 55% in più rispetto alla RTX 4060 Ti. Il TDP è di 180W, 20W in più rispetto al modello precedente.

La GeForce RTX 5060, modello PG152-SKU25, è basata sul die GB206-250-A1 con 3840 CUDA Core e 8GB di memoria GDDR7. Il TDP sarebbe di 150W.

La GeForce RTX 5050, basata sul die GB207-300, infine, segna il ritorno di NVIDIA nel segmento entry-level dopo l'assenza di una scheda 50-class nella serie RTX 40. Con 2560 CUDA Core e 8 GB di VRAM GDDR6, la RTX 5050 offre un TDP di 130W.

Le indiscrezioni suggeriscono una data di uscita imminente per la serie RTX 5060, con la RTX 5060 Ti da 16 GB prevista per la fine di marzo e la versione da 8 GB ad aprile, insieme alla RTX 5060 (Non-Ti). La data della RTX 5050 rimane al momento sconosciuta. Voi che cosa ne pensate delle specifiche viste finora? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre NVIDIA smentisce problemi di ROP mancanti nelle GPU RTX serie 50 per laptop.