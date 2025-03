Elon Musk pare abbia un PC da gaming alla Casa Bianca come da foto e la cosa fa discutere, per diversi motivi

Considerando che Musk è responsabile del DOGE (Department of Government Efficiency), ovvero un dipartimento del governo appositamente formato per occuparsi dell'efficienza e ridurre gli sprechi , il fatto che nel suo ufficio vi sia un PC che sembra studiato per dedicarsi ai videogiochi può risultare un netto controsenso, ma stranamente non è questa la discussione che emerge con maggiore forza in seguito alla diffusione dell'immagine.

Il fatto che Musk abbia deciso di installare un PC da gioco di alto livello all'interno della Suite del Segretario di Guerra dell'Eisenhower Building sarebbe già motivo di discussione, considerando che non si tratta propriamente di un luogo adatto per passare il tempo a fare videogiochi, ma la foto ha fatto scattare in verità diverse discussioni a un altro livello.

La discussione si è spostata su un altro livello

Ingrandendo la foto e analizzandola da vicino, molti appassionati si sono infatti messi a valutare le probabili componenti del PC in questione, e il fatto che alcune scelte effettuate per il suo assemblaggio risultino alquanto discutibili, come la GPU utilizzata.

Il PC di Elon Musk nell'ufficio governativo

La cosa che emerge più chiaramente è il grosso monitor Samsung Odyssey G9 dual-QHD, un pannello VA ultrawide con risoluzione 5120x1440 e refresh fino a 240 Hz, un display decisamente prestante per un giocatore PC piuttosto esigente.

Il problema è che qualcuno, osservando con attenzione il case sotto la scrivania, ha rilevato che la GPU risulta essere piuttosto compatta e potrebbe essere una MSI GeForce RTX 4060 o una RTX 4070 Ventus, che sebbene siano buone schede video non sono proprio di altissimo livello e comunque potrebbero non essere una buona scelta proprio con quel tipo di monitor, non riuscendo a sfruttarne in pieno le caratteristiche.

Un paio di mesi fa, Elon Musk ha ammesso di aver comprato dei personaggi di alto livello in Diablo 4 e Path of Exile 2, cosa che spiega la sua posizione di rilievo nelle classifiche globali dei giochi in questione.