NVIDIA smentisce problemi di ROP mancanti nelle GPU RTX serie 50 per laptop

NVIDIA ha smentito categoricamente le voci secondo cui alcune GPU per laptop della serie RTX 50 potrebbero essere spedite con unità di rendering (ROP) mancanti. La notizia arriva dopo che alcune pubblicazioni tedesche, tra cui Heise Online e Hardwareluxx, avevano riportato che NVIDIA avrebbe chiesto ai produttori di laptop di controllare i loro dispositivi per verificare la presenza di eventuali ROP mancanti.

In una dichiarazione a The Verge, il direttore delle pubbliche relazioni globali di Nvidia GeForce, Ben Berraondo, ha affermato che non ci sono problemi con le GPU per laptop della serie RTX 50. "Tutti i partner continuano a eseguire controlli come parte della nostra procedura di test standard", ha detto Berraondo, aggiungendo che Nvidia contatterà le pubblicazioni tedesche per chiarire la situazione.