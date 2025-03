Monster Hunter Wilds presto riceverà una nuova patch su PC e console, vediamo le novità

Tramite l'account X Monster Hunter Status, Capcom ha annunciato che presto pubblicherà la patch 1.000.05.00 di Monster Hunter Wilds su PC, PS5 e Xbox Series X|S e i primi dettagli sulle modifiche in programma con questo aggiornamento.

L'update sarà disponibile a partire dal 10 marzo su tutte le piattaforme e mira principalmente a risolvere alcuni bug e problemi notati dai giocatori in questi primi giorni dal lancio. Nelle note preliminari disponibili sul sito ufficiale non si parla di miglioramenti per le performance o dei problemi riscontrati dai giocatori PC, dunque da questo punto di vista pare sarà necessario attendere. Come per i precedenti aggiornamenti, l'installazione è obbligatoria per poter giocare online.