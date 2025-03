Nintendo ha subito un netto calo delle azioni, collegato anche ai dazi di Trump

Come riportato da Serkan Toto, analista di mercato specializzato nell'industria videoludica, Nintendo ha subito in queste ore un forte calo nel valore delle azioni, pari a -9,22%, e la questione potrebbe essere legata ai dazi voluti da Trump sulle importazioni.

In un mercato globalizzato, i riflessi su eventuali variazioni di prezzo sui prodotti in un paese importante come gli Stati Uniti si notano in maniera evidente, e in un mercato mobile come quello azionario possono portare a misure piuttosto drastiche, come sta accadendo in queste ore a Nintendo.

Di fatto, il crollo del -9,22% nel valore delle azioni rappresenta il calo peggiore da agosto 2024, e sembra proprio collegato a motivazioni esterne all'andamento interno della compagnia, legate al contesto economico globale.