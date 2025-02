Gothic 1 Remake potrà essere provato da tutti con la demo dello Steam Next Fest: ecco la data di uscita

Gothic 1 Remake potrà presto essere provato da tutti i giocatori attraverso una nuova demo che verrà messa a disposizione in occasione della Steam Next Fest, ovvero l'evento che periodicamente la piattaforma organizza per consentire a tutti di testare vari titoli in sviluppo e c'è dunque una data di uscita per questa versione di prova.

La prossima Steam Next Fest si terrà la prossima settimana e andrà dal 24 febbraio al 3 marzo: la demo di Gothic 1 Remake verrà messa a disposizione subito all'inizio dell'evento, dunque questa potrà essere scaricata e provata a partire dal 24 febbraio alle ore 15:00, insieme anche a tutte le altre demo previste per questa mandata della Steam Next Fest.

Come riferito dagli sviluppatori, la demo sarà totalmente localizzata in varie lingue (inglese, tedesco, polacco e russo) ma non in italiano, almeno per il momento: non è chiaro se almeno il testo sia previsto nella nostra lingua, ma sembra non sia questo il caso.