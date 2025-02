James Bond appartiene ad Amazon, Bezos chiede agli utenti di scegliere il prossimo 007

Il franchise di James Bond è ora di proprietà di Amazon MGM Studios, che ha ottenuto dagli storici produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli il controllo creativo dell'iconico personaggio creato dallo scrittore Ian Fleming.

"Dal suo debutto cinematografico, oltre sessant'anni fa, James Bond è stato uno dei personaggi più iconici dell'intrattenimento" ha dichiarato Mike Hopkins, capo di Prime Video e Amazon MGM Studios, contestualmente all'annuncio del passaggio di testimone.

"Siamo grati al compianto Albert R. Broccoli e a Harry Saltzman per aver portato James Bond nei cinema di tutto il mondo, e a Michael G. Wilson e Barbara Broccoli per la loro incrollabile dedizione nel condurre l'eredità di questo franchise tanto amato da legioni di fan."

"È per noi un onore continuare questa preziosa tradizione: non vediamo l'ora di inaugurare la prossima fase della leggendaria saga di 007 per il pubblico globale", ha concluso Hopkins.

"Con una carriera in 007 che dura da quasi sessanta incredibili anni, mi sto ritirando dalla produzione dei film di James Bond per concentrarmi su progetti artistici e di beneficenza", ha detto Michael G. Wilson. "Barbara e io concordiamo che sia il momento per il nostro fidato partner, Amazon MGM Studios, di guidare questo personaggio verso il futuro."

"La mia vita è stata dedicata a mantenere e sviluppare l'incredibile eredità che nostro padre, il produttore Cubby Broccoli, ha lasciato a me e a Michael", ha detto invece Barbara Broccoli. "Ho avuto l'onore di lavorare a stretto contatto con quattro degli straordinari attori che hanno interpretato 007 e con migliaia di talentuosi professionisti del settore."

"Con la conclusione di No Time to Die e il ritiro di Michael dai film, sento che è arrivato il momento di concentrarmi su altri progetti."