Un trailer di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition rivela come tutto ebbe inizio

Il nuovo trailer di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition rivela come tutto ebbe inizio, ovverosia i motivi per cui l'umanità ha abbandonato la Terra, cercando disperatamente di salvarsi quando il pianeta viene coinvolto in una violenta guerra.

Le nazioni terrestri avevano previsto il conflitto e costruito delle gigantesche navi per poter evacuare la popolazione, ma molte di esse vengono distrutte poco dopo la partenza e poche riescono a raggiungere il pianeta Mira, scelto per diventare la nuova casa degli esseri umani.

Il protagonista dell'avventura è uno dei sopravvissuti che si sono risvegliati dopo un lungo sonno criogenico, impegnato con alcuni compagni nella ricerca di un modulo di importanza vitale per la sopravvivenza dei coloni, mentre le razze che già vivono su Mira tentano di scacciare gli invasori.