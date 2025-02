La Concierge Pokémon è visibile gratis su YouTube, ma per un periodo di tempo limitato

La sorprendente serie animata La Concierge Pokémon è disponibile da oggi anche gratis su YouTube, ma per un periodo di tempo limitato, dunque se siete interessati dovete sbrigarvi a vedere tutti e quattro gli episodi di questa particolare produzione.

La mini-serie è stata lanciata su Netflix ed è rimasta legata esclusivamente a tale piattaforma finora, ma proprio in corrispondenza del Pokémon Day 2025 questa è stata messa a disposizione anche su YouTube in forma gratuita, probabilmente per espandere il pubblico potenziale anche in vista dei nuovi episodi che sono in lavorazione sul servizio in abbonamento.

I quattro episodi di La Concierge Pokémon verranno pubblicati su YouTube dal 21 febbraio al 9 marzo 2025 attraverso il canale ufficiale Pokémon, ma dopo questa data torneranno in esclusiva su Netflix, dove troverà spazio nei prossimi mesi anche la seconda stagione, o comunque nuovi episodi che sono attualmente in lavorazione.