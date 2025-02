Il dietro le quinte del remake di Gothic 1 Remake ci mostra tanto nuovo gameplay

Passato e futuro

Il filmato dura più di 13 minuti e riflette sull'essenza di Gothic, ossia su quegli elementi che lo hanno reso un titolo così amato e iconico tra gli appassionati di giochi di ruolo. Vengono mostrate sequenze di entrambe le versioni per far capire gli obiettivi del remake, che mira a rispettare l'originale, pur innovandolo in diversi aspetti, come nel sistema di combattimento, ora molto più moderno e preciso, nonché nella grafica, completamente rifatta.

Insomma, se vi interessa il gioco, dovete sicuramente guardare il filmato, che vi avvicinerà ancora di più alla visione dietro allo sviluppo.

Gothic 1 Remake racconta di un'invasione di orchi nel regno di Myrtana, di una ribellione nelle miniere di Khorinis, di una barriera magica che circonda l'area per impedire la fuga dei prigionieri e di un potere antico quanto misterioso che si sta facendo sempre più forte. L'originale fu sviluppato da Piranha Bytes, software house ormai defunta.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il remake di Gothic è stato sviluppato usando Unreal Engine 5 ed è un rifacimento completo dell'originale, nonostante ne riprenda la maggior parte degli elementi. Uscirà nel corso del 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.