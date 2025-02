Nintendo Switch 2 potrebbe includere una tecnologia simile al Rollback Netcode

Una tecnologia fondamentalmente identica a quella che funge da base per il Rollback Netcode , insomma, che fa riferimento a un diagramma di flusso piuttosto elaborato, che include un gran numero di "if" e "then" per elaborare le informazioni in pochi istanti.

Si tratta di un sistema predittivo che apprende lo schema di pressione dei pulsanti dell'utente, lo analizza e usa questi dati per anticipare appunto gli input e azzerare in questo modo la latenza collegata alle trasmissioni wireless.

Un impiego misterioso

Dopo il brevetto relativo all'uso dei Joy-Con di Nintendo Switch 2 come mouse, questo nuovo documento porta in realtà con sé più dubbi che certezze, visto che non è chiaro il campo di applicazione della tecnologia predittiva che la casa giapponese ha depositato.

Magari si tratta soltanto di un equivalente del Rollback Netcode che esaurità le proprie funzioni in ambito online, migliorando in maniera sostanziale queste specifiche esperienze, ma la possibilità che nasconda una feature non ancora annunciata esiste.

Ad ogni modo, è chiaro che il brevetto di per sé non garantisce nulla: Nintendo ha lavorato a questi strumenti, certo, ma non è detto che alla fine li utilizzerà davvero su Switch 2. Speriamo di saperne di più durante il Direct del prossimo 2 aprile.