Vediamo altri 10 minuti di gameplay di Gothic 1 Remake

Lo YouTuber Enfant Terrible ha ha condiviso un video di Gothic 1 Remake, mostrando dieci minuti di gameplay tratto dalla demo mostrata alla Gamescom 2024. Si tratta quindi di gameplay relativo all' ultima build del gioco , che dovrebbe far piacere a tutti i fan di Gothic che stanno aspettando con ansia la nuova versione. Guardatelo, insomma.

Altro gameplay

Va detto che che il video contiene delle grosse anticipazioni. Chi ha avuto il piacere di giocare l'originale in realtà sa già cosa aspettarsi, ma tutti gli altri no. Quindi, se non volete sapere nulla prima del tempo, evitate di guardarlo e dedicatevi ad altre attività.

Come l'altro video tratto dalla stessa demo, anche questo mostra un po' tutti gli aspetti del gioco, dall'esplorazione, ai dialoghi, passando per i combattimenti. Insomma, permette di farsi un'idea di cosa ci aspetta, nonché del lavoro fatto per modernizzare l'opera, sia dal punto di vista grafico, sia da quello dei sistemi di gioco.

Per il resto è giusto rammentare che Gothic 1 Remake non ha ancora una data d'uscita ufficiale, nonostante ormai lo sviluppo sembri essere arrivato in una fase molto avanzata. Quindi non dovrebbe mancare molto per poterci giocare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Gothic 1 Remake racconta di un'invasione di orchi nel regno di Myrtana, di una ribellione nelle miniere di Khorinis, di una barriera magica che circonda l'area per impedire la fuga dei prigionieri e di un potere antico quanto misterioso che si sta facendo sempre più forte. L'originale fu sviluppato da Piranha Bytes, mentre il nuovo capitolo è in mano ad Alkimia Interactive.