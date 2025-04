Clair Obscur: Expedition 33 ha raggiunto un traguardo di vendite notevole in un solo giorno

Clair Obscur: Expedition 33 in un solo giorno dal lancio ha già raggiunto un importante traguardo di vendite in pochissime ore dal lancio.

Uno dei potenziali candidati al GOTY?

Parliamo di un risultato impressionante considerando che si tratta dell'opera prima di Sanfall Interactive, un team composto da circa 30 persone, e che il gioco è incluso anche all'interno dell'offerta di Xbox Game Pass.

Questo traguardo dimostra che il titolo ha saputo catturare l'interesse dei giocatori grazie alle sue qualità, ricevendo un'accoglienza positiva sia dalla critica (attualmente è il gioco con la media voti più alta su Metacritic a parimerito con Blue Prince) che dal pubblico.

Per chi non lo conoscesse, Clair Obscur: Expedition 33 è un GDR che mescola combattimenti a turni con meccaniche in tempo reale e con una forte componente narrativa. La trama ruota intorno alla figura della Pittrice, un'entità misteriosa che ogni anno dipinge un numero maledetto sul suo Monolito, causando la scomparsa di tutte le persone che corrispondo a quell'età. Noi vestiremo i panni dei membri della Spedizione 33, che ha l'obiettivo di raggiungere la Pittrice, capirne i misteri e fermare questo ciclo di morte continua per salvare l'umanità.