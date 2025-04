Corsair SSD MP600 PRO LPX da 1 TB è in offerta su Amazon

Il Corsair SSD MP600 PRO LPX da 1 TB è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 99,99€ IVA inclusa (81,96€ IVA esclusa), rispetto al prezzo consigliato di 134,34€, con un risparmio del 26%. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Progettato per offrire il massimo delle prestazioni , il Corsair MP600 PRO LPX espande la capacità della tua PlayStation 5 con velocità di lettura sequenziale fino a 7.100 MB/s e scrittura fino a 6.800 MB/s. Grazie alla tecnologia PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4, caricamenti e trasferimenti di dati sono incredibilmente rapidi, migliorando sensibilmente l'esperienza di gioco.

Dissipazione del calore efficiente

L'SSD è dotato di un dissipatore di calore in alluminio a basso profilo preinstallato, progettato per disperdere il calore in modo efficace e mantenere prestazioni elevate anche durante sessioni di gioco prolungate. Questo permette all'MP600 PRO LPX di superare senza problemi tutti i requisiti prestazionali richiesti da Sony per PS5.

L'upgrade su PS5

Oltre alla compatibilità perfetta con PS5, il Corsair MP600 PRO LPX è ideale anche per i PC da gaming che richiedono alte velocità di lettura e scrittura. Il suo fattore di forma compatto e la qualità costruttiva Corsair lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un upgrade rapido e affidabile delle prestazioni.