Lo zaino Samsonite Guardit Classy 15.6" è in offerta su Amazon

Il Samsonite Guardit Classy da 15,6 pollici nella colorazione Stone Grey è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 71,04€ IVA inclusa (58,23€ IVA esclusa), rispetto al prezzo consigliato di 89,00€, con un risparmio di 17,96€ pari al 20%. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Lo zaino Guardit Classy di Samsonite combina un design professionale con materiali eco-compatibili , perfetto per chi cerca funzionalità e stile. Realizzato con tessuti ottenuti da PET riciclato post-consumo, unisce attenzione all'ambiente e qualità Samsonite.

Progettato per proteggere i tuoi dispositivi

Pensato per trasportare laptop fino a 15,6 pollici, offre uno scomparto imbottito dedicato sia per il computer che per il tablet. L'interno è spazioso e ben organizzato, mentre la tasca frontale consente di tenere in ordine accessori, penne, cavi e documenti. Alla base, chiodi protettivi salvaguardano lo zaino dal contatto diretto con le superfici.

Il dorso dello zaino

Con una custodia smart integrata per fissarlo al trolley durante i viaggi e un peso di soli 0,70 kg, lo zaino è comodo da indossare tutto il giorno. Le dimensioni di 30 x 20 x 44 cm e la capacità di 21,5 litri lo rendono perfetto per l'uso quotidiano, sia in ufficio che in movimento.