Clair Obscur, Oblivion, Fatal Fury o Days Gone: cosa giocherete questo fine settimana?

Cosa giocherete questo fine settimana? In effetti non c'è che l'imbarazzo della scelta fra Clair Obscur: Expedition 33, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Fatal Fury: City of the Wolves e Days Gone Remastered.