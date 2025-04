Come aprire l'uovo di Pasqua? Usate questa replica a dimensioni reali della spada di 2B in NieR: Automata

La serie NieR ha compiuto 15 anni (un po' di più se consideriamo anche i Drakengard, ma non sottilizziamo perché la discussione si farebbe lunga), con il successo che è arrivato in particolare con NieR: Automata , che è anche il capitolo più amato. Tra i piani per festeggiare l'evento, Square Enix ha annunciato una replica 1:1 della spada di 2B , la protagonista del gioco.

La lama iniziale

In realtà 2B utilizza diverse spade nel corso del gioco, ma sicuramente la più iconica è quella iniziale, che è rimasta anche nel cuore dei fan.

La spada nella sua interezza

Dettaglio della spada di 2B

L'impugnatura della spada

Un altro dettaglio della spada

La spada si chiama Virtuous Contract in inglese, e Shiro no Keiyaku in giapponese, ed è una katana dai tratti futuristici. Persino la descrizione dell'arma nel gioco dice che "ha un aspetto appariscente".

A realizzare la replica è stato il produttore Hibino. La spada sarà lunga 139 centimetri e sarà brandibile, con i designer che hanno cercato di equilibrarla in modo da non renderla troppo pesante, ma neanche troppo leggera. Inoltre, l'elsa è stata rivestita con materiali che rendono piacevole la presa.

Brandendo la spada si attiverà l'accelerometro integrato, che innescherà un effetto luminoso lungo il filo della spada e un effetto sonoro di taglio simile a quello che si sente quando 2B attacca nel gioco. Eseguendo determinati movimenti, la spada parlerà anche con la voce della doppiatrice di 2B, Yui Ishikawa, sebbene Hibino rimanga vaga su quali tipi esatti di movimenti sarà necessario eseguire.

Inoltre, seguendo la filosofia del gioco, alla Virtuous Contract è stato applicato un effetto di usura per darle un'aura vissuta. Ogni unità prodotta ha un numero di serie inciso, che la rende unica. Hibino afferma che la guardia è realizzata in metallo pressofuso, ma non ha ancora specificato quali siano gli altri materiali.

I preordini inizieranno il 6 giugno, dal negozio online di Hibino. La spada costerà 89.100 yen (circa 550 euro al cambio attuale).