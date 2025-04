Star Wars invade Fortnite con contenuti settimanali in un grande evento con un finale epico dal vivo

Fortnite ha deciso di celebrare Star Wars in grande stile: la sua prossima stagione - Battaglia Galattica - arriverà il 2 maggio e conterrà non solo un Pass Battaglia a tema Star Wars e una saga in cinque parti, ma anche l'arrivo di Darth Jar Jar nella Battaglia Reale.

La notizia è stata condivisa durante la Star Wars Celebration.