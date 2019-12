Epic Games Store, Faster Than Light gratis fino alle 17.00 di oggi 27 dicembre

Faster Than Light è il nuovo gioco disponibile gratis su Epic Games Store e scaricabile fino alle 17.00 di oggi, 27 dicembre: a quel punto verrà sostituito da un nuovo titolo.



In FTL proverai l'emozione di comandare un'astronave in missione per salvare la galassia. Il pericolo è ovunque, e ogni incontro è una sfida con più di una soluzione.



Che farai se una bordata di missili spazza via i tuoi scudi? Trasferirai tutta l'energia ai motori per tentare di fuggire, attiverai più armi per disintegrare il nemico o manderai una squadra d'abbordaggio per lo scontro ravvicinato?



In questo "roguelike-like di simulazione spaziale" condurrai il tuo equipaggio attraverso una galassia a generazione casuale dove ti aspetta la gloria, o forse un'amara sconfitta.



Per scaricare gratuitamente Faster Than Light da Epic Games Store, clicca qui.