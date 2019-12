Euronics, volantino Affarissimi di Fine Anno e Saldi: offerte su PS4 e Xbox One

Euronics ha lanciato il suo nuovo volantino, con alcune interessanti offerte su PS4 e Xbox One. Le promozioni sono disponibili in diverse varianti a seconda della zona in cui vi trovate, come al solito per questa catena.



PlayStation 4 da 500 GB in bundle con Fortnite e Grand Theft Auto V può essere vostra a 259,99 euro anziché 329,99, mentre PS4 Pro in bundle con Fortnite e con la Legacy Edition di Call of Duty: Infinite Warfare viene via a 349,99 euro anziché 429,99.



Xbox One S in bundle con Star Wars Jedi: Fallen Order è disponibile a 199 euro anziché 299, ma per i più esigenti è possibile optare per Xbox One X, sempre in bundle con Fallen Order, a 329 euro anziché 499.



Ci sono inoltre diversi giochi in offerta:



Grant Theft Auto V a 19,90 euro

MediEvil a 24,90 euro

Minecraft a 24,90 euro

Crash Team Racing: Nitro-Fueled a 24,90 euro

FIFA 20 a 39,99 euro

Ghost Recon Breakpoint a 29,99 euro